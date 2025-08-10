نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زابارني إلى حديقة الأمراء مقابل 70 مليون يورو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حسم نادي باريس سان جيرمان صفقة ضم المدافع الأوكراني إيليا زابارني، وهو ثالث صفقات الفريق خلال الصيف بعد ريناتو مارين وحارس المرمى لوكاس شوفالييه.

زابارني إلى حديقة الأمراء مقابل 70 مليون يورو

تم حسم الاتفاق بين النادي الباريسي بطل أوروبا وبورنموث الإنجليزي بشأن المدافع الأوكراني مقابل 70 مليون يورو، شاملة المكافآت.

وكان المدافع البالغ من العمر 22 عامًا من أبرز مفاجآت الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي إلى جانب زميله الإسباني الهولندي، دين هويسن، الذي انضم إلى ريال مدريد.

ويمتاز اللاعب بطوله الفارع، وصلابته، ودقته في المواجهات الفردية، ليثير اهتمام أندية أوروبية كبرى، من بينها باريس سان جيرمان والمدرب لويس إنريكي، الذي كان من أكبر الداعمين للتعاقد معه.

ووقع زابارني عقدًا لمدة خمس مواسم، حتى عام 2030.

وكان زابارني قد وصل إلى إنجلترا للعب في صفوف بورنموث عام 2023 قادمًا من دينامو كييف، وكان أولوية لباريس سان جيرمان منذ يناير (كانون الثاني) لتعزيز دفاعاته.

وفي سوق الانتقالات الشتوي، جرت بالفعل اتصالات مع محيط اللاعب ومعه شخصيا، لكنها لم تصل إلى نتيجة نهائية.