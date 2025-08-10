نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشرف حكيمي: موسمي التاريخي يستحق الكرة الذهبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشعل النجم المغربي أشرف حكيمي الأجواء عقب إدراج اسمه في قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول هذا الأسبوع، مؤكدًا ثقته في أحقيته بالتتويج بعد موسم استثنائي مع باريس سان جيرمان.

أشرف حكيمي: موسمي التاريخي يستحق الكرة الذهبية

وفي تصريحات لقناة Canal+، قال حكيمي، البالغ من العمر 26 عامًا:

"وجود اسمي ضمن نقاش الكرة الذهبية حلم لم أكن أتوقعه، وإذا أتيحت لي الفرصة للفوز بها، فأنا أعتقد أنني أستحق ذلك".

ويأتي تصريح الظهير المغربي في ظل منافسة مرتقبة مع أسماء بارزة، أبرزها الفرنسي عثمان ديمبيلي والإسباني الواعد لامين يامال، في سباق يعد من الأكثر إثارة في السنوات الأخيرة.