نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سبالينكا وسينر يتقدمان بسهولة في بطولة سينسناتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أنقذت المصنفة الأولى عالميًا أرينا سبالينكا 12 نقطة لكسر إرسالها لتنجو من مباراتها الأولى في بطولة سينسناتي المفتوحة للتنس أمام التشيكية ماركيتا فوندروسوفا لتفوز 7-5 و6-1 أمس السبت، وفي منافسات الرجال تغلب حامل اللقب يانيك سينر بسهولة على الكولومبي المتأهل من التصفيات دانييل جالان 6-1 و6-1.

سبالينكا وسينر يتقدمان بسهولة في بطولة سينسناتي

لم تلعب سبالينكا، التي أعفيت من الدور الأول، منذ هزيمتها في قبل نهائي بطولة ويمبلدون وقالت إن فترة التوقف كانت مفيدة لها وبذلت جهدًا دفاعيًا هائلًا لتتأهل لمواجهة البريطانية إيما رادوكانو.

وقالت سبالينكا لقناة التنس: "خضت العديد من المباريات هذا الموسم، لذلك أتمتع بخبرة كافية للتعامل مع تلك اللحظات الحاسمة. مفتاح نجاحي هو المضي قدمًا دون أدنى شك في قراراتي. حتى الآن، تسير الأمور على ما يرام".

وتغلبت رادوكانو بسهولة على الصربية أولجا دانيلوفيتش 6-3 و6-2 في أول مباراة لها تحت قيادة المدرب الجديد فرانسيسكو روج بعد عدة عروض ساعدتها على بناء الثقة هذا الصيف والتي تضمنت مسيرتها لقبل نهائي بطولة واشنطن المفتوحة.

وقالت رادوكانو، التي خسرت أمام سبالينكا في مباراة مثيرة بالدور الثالث في ويمبلدون هذا العام، "أكتسب زخمًا كبيرًا. سعيدة جدًا بمدى ثبات أدائي خلال الأشهر القليلة الماضية".

وكان اللاعب الإيطالي سينر، الذي حصل على قسط من الراحة بعد فوزه ببطولة ويمبلدون، في حالة ممتازة وارتكب أربعة أخطاء سهلة فقط ليطيح بجالان في 59 دقيقة فقط.

وسيلتقي في المباراة المقبلة مع الكندي جابرييل ديالو.

وقال سينر "من الصعب للغاية اللعب هنا، أشعر وكأن الكرة تطير، إنها سريعة للغاية. لذلك عندما تفقد الثقة في بعض الضربات، يصبح اللعب صعبا للغاية".

