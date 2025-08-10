نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فلامنغو يبتعد بصدارة الدوري البرازيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ابتعد فلامنغو بصدارة جدول ترتيب الدوري البرازيلي لكرة القدم بفوزه على ضيفه ميراسول 2-1 بالمرحلة الثامنة عشرة.

في باقي المباريات فاز إنترناسيونال على مضيفه براجانتينو 3-1 وبوتافوغو على مضيفه فورتاليزا 5-0 وساو باولو على فيتوريا 2-0 وتعادل باهيا مع فلومينينسي 3-3.

وسجل فلامنغو انتصاره الثاني عشر مقابل أربعة تعادلات وهزيمتين ليبتعد بالصدارة عن أعين كروزيرو.

ورفع فلامنغو رصيده في الصدارة إلى 40 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن كروزيرو.

وتقدم ليو بيريرا بهدف لفلامنغو في الدقيقة 19 ثم أضاف غونزالو بلاتا الهدف الثاني في الدقيقة 68 وتكفل غابرييل بتسجيل هدف ميراسول الوحيد في الدقيقة 74.

