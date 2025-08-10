نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إقالة رئيس نادي كورينثيانز لاتهامه بالفساد في المقال التالي

صوّت أعضاء نادي كورينثيانز، أحد أكبر أندية كرة القدم البرازيلية، أمس السبت لصالح قرار إقالة أوغوستو ميلو، رئيس النادي، المتهم بالفساد، وذلك حسبما أعلن النادي في بيان له.

حسب البيانات الواردة في بيان نادي كورينثيانز، فقد أسفرت عملية التصويت وفرز الأصوات -التي جرت خلف الأبواب المغلقة- عن وجود نسبة 69% من الأصوات مؤيدة لقرار إقالة ميلو.

وكان ميلو قد أُقيل من منصبه بشكل مؤقت في مايو (آيار) الماضي من قبل المجلس التشريعي للنادي البرازيلي بعد أن اتهمته شرطة ولاية ساو باولو بارتكاب مخالفات مزعومة في أحد عقود الرعاية.

وسيتولى أوسمار ستابيلي، النائب الأول لرئيس النادي، منصب الرئيس بشكل مؤقت حتى يحدد المجلس التشريعي لكورينثيانز موعدا لاختيار الرئيس الجديد للنادي حتى نهاية الولاية الحالية في عام 2026.

وكانت شرطة ساو باولو قد اتهمت ميلو في مايو الماضي بارتكاب مخالفات مزعومة في عقد رعاية مع شركة (Vai de Bet).

ووفقًا للمحققين، فقد تم تحويل جزء من الأموال التي دفعتها الشركة إلى النادي عن طريق شركة تابعة لـ(PCC)، أكبر مجموعة إجرامية في البلاد، وهو الاتهام الذي نفاه ميلو في مرات عديدة.

وفي يوليو (تموز) الماضي، قبلت العدالة البرازيلية الشكوى المقدمة من الوزارة العامة وبدأت مقاضاة ميلو ورؤساء أندية آخرين ورجال أعمال بتهم إنشاء جمعيات غير قانونية وغسيل الأموال والسرقة.