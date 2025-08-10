نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراع مرتقب بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان على الموهبة الذهبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المدرب الإسباني تشابي ألونسو لإدارة نادي ريال مدريد حاجته إلى تدعيم صفوف الفريق بلاعبين جديدين على الأقل قبل انطلاقة الموسم، أحدهما قلب دفاع والآخر لاعب وسط إبداعي يميل للطابع الدفاعي. ورغم إقرار الإدارة الملكية بأهمية هذه التدعيمات، إلا أنها أوضحت أن نشاط سوق الانتقالات الحالي قد انتهى بالنسبة للفريق هذا الصيف.

صراع مرتقب بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان على الموهبة الذهبية

وبينما تخطط الإدارة، بقيادة فلورنتينو بيريز، لصفقات قوية في صيف 2026، وضع ألونسو اسم لاعب الوسط الهولندي الواعد كيس سميت ضمن قائمة أولوياته المستقبلية. هذا اللاعب الشاب، الذي يلعب في صفوف فريق الرديف لنادي آلكمار، يخضع منذ فترة لمتابعة دقيقة من قسم الكشافين بقيادة جوني كالاتافات.

لكن دخول ريال مدريد على خط المفاوضات قد يفتح مواجهة جديدة مع باريس سان جيرمان، إذ تشير تقارير إلى أن المدرب الإسباني لويس إنريكي أوصى إدارة النادي الباريسي بمتابعة اللاعب ومحاولة ضمه. وتدرك إدارة باريس أن جاذبية النادي الملكي لا تضاهى، حتى في أعقاب موسم متواضع.

باريس سان جيرمان كان يأمل استغلال عدم تحرك ريال مدريد في صيف 2025 لضم سميت بصفقة سريعة، لكن رغبة ألونسو في لاعب وسط دفاعي مبدع قد تؤجل الحسم حتى 2026، ما يبقي الصراع مفتوحًا بين الطرفين.

ويخشى النادي الباريسي تكرار سيناريوهات سابقة، أبرزها انتقال كيليان مبابي إلى ريال مدريد بعد سنوات من الملاحقة، وخطف الموهبة الأرجنتينية فرانكو ماستانتوونو رغم اقترابه من التوقيع مع باريس. الآن، يخشى الباريسيون أن يكون كيس سميت هو الحلقة الجديدة في سلسلة الخسائر أمام العملاق الإسباني.