نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى تقام مباراة برشلونة ضد كومو في كأس خوان جامبر والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ينتظر عشاق الكرة العالمية، المواجهة الودية التي ستجمع بين برشلونة الإسباني وكومو الإيطالي، ضمن بطولة كأس جوان جامبر الودية لعام 2025.

ويستضيف ملعب يوهان كرويف في دولة إسبانيا، المباراة الودية بين برشلونة وكومو، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد.

موعد مباراة برشلونة ضد كومو

ومن المقرر، أن تقام المباراة يوم الأحد الموافق 10 أغسطس 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والحادية عشر بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وكومو

يمكنكم مشاهدة مباراة برشلونة وكومو ضمن بطولة كأس جوان جامبر الودية لعام 2025، من خلال منصة Culers Premium، عبر الإنترنت بشكل حصري.