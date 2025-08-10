نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فران جارسيا يربح رهان ألونسو ويثبت أقدامه في ريال مدريد في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - بدأت رسميًا هذا الأسبوع حقبة تشابي ألونسو في ريال مدريد، ومعها انطلق اللاعبون من “خط الصفر” استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026. وكان من بين أبرز المستفيدين فران غارسيا، الذي قدم مستويات مميزة في كأس العالم للأندية ويأمل في مواصلة حجز مكان له في التشكيلة.

جارسيا، الذي عبّر عن فخره بما وصل إليه، قال خلال تواجده في الولايات المتحدة:"بأسلوبي في اللعب وقدراتي البدنية، أحاول دائمًا أن أقدم الأفضل لي وللفريق. أريد أن أكون جاهزًا في كل مرة أحصل فيها على فرصة اللعب، وأن أساعد زملائي. أنهيت الموسم الماضي بشكل جيد، وأعتقد أن الانطباع كان إيجابيًا. عليّ مواصلة العمل وتحسين بعض الجوانب، فكلنا نستطيع أن نتطور قليلًا، وإذا فعلت ذلك، سيستفيد النادي والزملاء وسنسير على الطريق الصحيح"، مؤكدًا أن ما يعيشه حاليًا هو نتيجة عمله واجتهاده.

من الرحيل إلى البقاء

مستقبل غارسيا شهد تحولًا كبيرًا؛ فبينما كان على وشك الرحيل في عهد كارلو أنشيلوتي، تغيّر الوضع تمامًا مع وصول ألونسو، الذي كان قد حاول التعاقد معه في فترة تدريبه لـباير ليفركوزن.

ورغم تعاقد النادي مع ألفارو كارّيراس، الذي بدأ الموسم أساسيًا، فإن المدرب الباسكي يعتبر غارسيا لاعبًا مهمًا، خصوصًا في ظل موسم طويل وشاق، مؤكدًا في أروقة فالديبيباس أنه "يستحق البقاء".

يمتد عقد فران غارسيا حتى يونيو 2027، لكن في حال تقديمه موسمًا قويًا، فإن ريال مدريد قد يمدد عقده في صيف 2026 بناءً على طلب ألونسو، الذي يرى أن اللاعب، رغم حاجته لتطوير بعض الجوانب الدفاعية، يتناسب تمامًا مع فلسفته وأسلوب لعبه. وفي ظل تراجع فرص الفرنسي فيرلاند ميندي بسبب الإصابة، يبدو أن غارسيا حجز مكانًا مهمًا في خطط الفريق.

