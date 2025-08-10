نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد عبد الحليم: شيكو بانزا يحتاج للمساحات والوديات ليست مقياس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث أحمد عبد الحليم نجم نادي الزمالك عن رأيه في نتائج القطبين في مواجهتي الأبيض أمام سيراميكا، والأهلي أمام مودرن سبورت في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

أحمد عبد الحليم: شيكو بانزا يحتاج للمساحات والوديات ليست مقياس

وقال عبد الحليم في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: المباريات الودية قبل انطلاق الدوري ليست مقياس، بدليل نتائج الأهلي والزمالك في الجولة الأولى من البطولة.

وأضاف: شيكو بانزا لاعب جيد ولكنه متعجل في قراراته ويحتاج إلى المساحات من أجل الظهور بشكل أفضل.

وتابع: ناصر ماهر لاعب كبير من قبل انضمامه للزمالك، وظهر بشكل جيد خلال مواجهة سيراميكا في افتتاح بطولة الدوري.