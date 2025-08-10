نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنبي: سنطالب المصري بملبغ 8 مليون جنيه نظير انتقال محمود جاد لبيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد إسماعيل، المدير الرياضي بنادي إنبي، أن إدراة النادي البترولي ستطالب النادي المصري البورسعيدي بمبلغ يقارب الـ8 مليون جنيه مصري، نظيره انتقال اللاعب محمود جاد لصفوف بيراميدز.

إنبي: سنطالب المصري بملبغ 8 مليون جنيه نظير انتقال محمود جاد لبيراميدز

وقال محمد إسماعيل المدير الرياضي لنادي إنبي، في تصريحات خاصة لـ«ستاد المحور» تقديم الإعلامي خالد الغندور، أن الاتفاق بين نادي إنبي والنادي المصري كان ينص على نسبية من إعادة بيع اللاعب محمود جاد والنسبة تٌقدر بـ20%، وبالتالي إنبي سيحصل على 8 مليون جنيه.

وأكد، سنخاطب المصري البورسعيدي للحصول على نسبة إعادة البيع في صفقة انتقال محمود جاد من النادي البورسعيدي إلى بيراميدز.