نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشام نصر: الزمالك يعقد مؤتمرًا صحفيًا 24 أغسطس للإعلان عن فتح عضويات فرع 6 أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، أن يوم 24 من الشهر الجاري سيشهد عقد مؤتمر صحفي بأحد الفنادق الكبرى، للإعلان عن بدء استقبال طلبات العضوية في فرع النادي الجديد بمدينة 6 أكتوبر.

هشام نصر: الزمالك يعقد مؤتمرًا صحفيًا 24 أغسطس للإعلان عن فتح عضويات فرع 6 أكتوبر

وأوضح نصر خلال تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور، أن المؤتمر سيكشف كافة التفاصيل المتعلقة بآليات التقديم، ورسوم العضوية، والمزايا التي سيحصل عليها الأعضاء الجدد، في إطار خطة النادي للتوسع الجغرافي وتقديم خدمات متكاملة لجماهيره.

وأشار نائب رئيس الزمالك إلى أن فرع 6 أكتوبر يمثل إضافة قوية لمنظومة النادي، حيث سيتم تجهيزه وفق أعلى المعايير الإنشائية والخدمية، بما يليق باسم وتاريخ القلعة البيضاء، ويخدم آلاف الأعضاء المتوقع انضمامهم خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن إدارة النادي تسعى من خلال هذا المشروع إلى خلق بيئة رياضية واجتماعية متكاملة، تضم أحدث المنشآت الرياضية والمرافق الترفيهية، لتلبية احتياجات الأعضاء بمختلف الأعمار

وأكد نصر أن مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب يضع على رأس أولوياته تطوير البنية التحتية للنادي وتوسيع قاعدة أعضائه، مشيرًا إلى أن فرع 6 أكتوبر سيكون خطوة مهمة نحو تحقيق هذه الرؤية، وسيعمل على تخفيف الضغط على المقر الرئيسي بميت عقبة، مع توفير مستوى خدمي وتنظيمي يواكب طموحات جماهير الزمالك.