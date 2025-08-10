برشلونة يُعلن رحيل إينيغو مارتينيز

برشلونة يُعلن رحيل إينيغو مارتينيزأعلن نادي برشلونة الإسباني رسميا اليوم، عن رحيل مدافعه إينيغو مارتينيز عن صفوف الفريق الأول، بعد موسمين قضاهما مع النادي.

وذكر النادي في بيان نشر عبر موقعه الرسمي، أن اللاعب البالغ من العمر 34 عاما سيغادر الفريق مع انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليا متمنيا له النجاح في مسيرته الاحترافية المقبلة.

وانضم مارتينيز إلى برشلونة في عام 2023 قادما من أتلتيك بيلباو، وشارك في 71 مباراة مع الفريق، منها 61 مباراة كأساسي، سجل خلالها ثلاثة أهداف.

وكان للمدافع الإسباني دور بارز في تحقيق برشلونة للثلاثية المحلية في الموسم الماضي، والتي شملت لقب الدوري الإسباني، وكأس الملك، وكأس السوبر الإسباني.