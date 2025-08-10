برشلونة يُعلن رحيل إينيغو مارتينيز
أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميا اليوم، عن رحيل مدافعه إينيغو مارتينيز عن صفوف الفريق الأول، بعد موسمين قضاهما مع النادي.
وذكر النادي في بيان نشر عبر موقعه الرسمي، أن اللاعب البالغ من العمر 34 عاما سيغادر الفريق مع انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليا متمنيا له النجاح في مسيرته الاحترافية المقبلة.
وانضم مارتينيز إلى برشلونة في عام 2023 قادما من أتلتيك بيلباو، وشارك في 71 مباراة مع الفريق، منها 61 مباراة كأساسي، سجل خلالها ثلاثة أهداف.
وكان للمدافع الإسباني دور بارز في تحقيق برشلونة للثلاثية المحلية في الموسم الماضي، والتي شملت لقب الدوري الإسباني، وكأس الملك، وكأس السوبر الإسباني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برشلونة يُعلن رحيل إينيغو مارتينيز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.