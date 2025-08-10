سان جيرمان يحسم صفقة حارس ليل

سان جيرمان يحسم صفقة حارس ليلأعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم، التعاقد مع الحارس الشاب لوكاس شوفالييه لمدة خمس سنوات حتى عام 2030، قادما من نادي ليل.

وأكد النادي، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، في بيان نشر على موقعه الرسمي أن شوفالييه يعد واحدا من أفضل حراس المرمى في فرنسا وأوروبا.

وذكر البيان أن الحارس بدأ مسيرته في شمال فرنسا، حيث صعد سريعا من فرق الناشئين إلى الفريق الأول في نادي ليل، وحصل على جائزة أفضل حارس في دوري الدرجة الثانية خلال موسم 2021 - 2022.

وفي موسمه الأخير مع ليل، خاض شوفالييه 44 مباراة، شملت مشاركته في دوري المؤتمر الأوروبي، وقدم أداء مميزا حافظ فيه على نظافة شباكه في عدة مباريات.

ويمثل لوكاس شوفالييه منتخبات فرنسا السنية حتى المنتخب الأول، حيث شارك في تصفيات دوري الأمم الأوروبية، وكان ضمن تشكيلة الـ 25 لاعبا في النهائيات.