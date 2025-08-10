نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر داروين نونيز.. ماكينة أهداف تنتقل من أوروبا إلى الهلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الهلال السعودي في الحصول على خدمات المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز قادمًا من نادي ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الهلال السعودي يتعاقد مع نونيز من ليفربول

وأعلن النادي السعودي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" عن التعاقد مع داروين نونيز، وذلك لتدعيم صفوف الفريق قبل بداية منافسات الموسم الجديد.

ووقع المهاجم الدولي الأوروجوياني عقدًا مع الهلال السعودي لمدة 3 مواسم، وتحديدًا حتى يونيو 2028، بعدما اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح.

ووفقًا لما ذكرته بعض التقارير الصحفية، فإن صفقة انتقال داروين نونيز إلى الهلال قادمًا من ليفربول، كلفت خزينة النادٍ السعودي 53 مليون يورو بالإضافة بعض الإمتيازات والحوافز.

وانتقل داروين نونيز إلى صفوف الريدز قادمًا من بنفيكا البرتغالي في صيف 2022، بمقابل 75 مليون يورو.

وخاض المهاجم الأوروجوياني البالغ من العمر 26 عامًا منذ انضمامه في صيف 2022 إلى صفوف ليفربول، 143 مباراة بكافة المسابقات، نجح في تسجيل 40 هدفًا وصنع 26 تمريرة حاسمة.

مسيرة تهديفية مميزة في مختلف الدوريات

أرقام المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز خلال مسيرته مع الأندية التي لعب لها حتى الآن:

مع ليفربول: شارك في 143 مباراة، سجل خلالها 40 هدفًا، وقدم 26 تمريرة حاسمة.

مع بنفيكا البرتغالي: خاض 85 مباراة، أحرز خلالها 48 هدفًا، وصنع 16 تمريرة حاسمة.

مع ألميريا الإسباني: لعب 32 مباراة، سجل 16 هدفًا، وقدم 3 تمريرات حاسمة.

مع بينارول الأوروجوياني: شارك في 22 مباراة، سجل 4 أهداف، وصنع تمريرة حاسمة واحدة.