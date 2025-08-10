نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق يحيى: ريبيرو أخطأ في قراءة اللقاء.. وفيريرا أدار مباراة الزمالك بذكاء كبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد طارق يحيى نجم الكرة المصرية السابق، أن خوسيه ريبيرو المدير الفني لفريق الأهلي لديه أزمة في قراءة المباريات، مشيرًا إلى أنه تأخر في بعض التغييرات خلال لقاء مودرن سبورت في منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال عبر برنامج بلس 90 على قناة النهار: محمد مجدي أفشة لم يكن جيدًا في المباراة، والأفضل كان جلوسه بديلًا، وتشكيل الأهلي لم يكن جيدًا في اللقاء، وكان الافضل وجود أشرف داري في الدفاع نظرًا لتميزه بالطول، وقدرته على التعامل بشكل أقوى مع الكرات العالية.

وأضاف: كان لا بد من مشاركة أشرف بن شرقي بشكل سريع في المباراة لتميزه بالحلول الفردية، خصوصا في ظل المساحات الضيقة في المباراة، والتي تحتاج للاعبين يمتازون بالمهارة، ولا بد من تحية مجدي عبدالعاطي مدرب مودرن سبورت الذي استطاع تقديم مستوى مميز خلال اللقاء.

وواصل: الزمالك نجح في تحقيق فوز هام على سيراميكا كليوباترا، وهو أمر جيد في الجولة الأولى، وخروج السولية أفاد الفريق الأبيض، وفيريرا استغل الأمر ودفع بالثنائي ادم كايد وعبدالحميد معالي ثم سيف جعفر، ونجح في التوازن بين الدفاع والهجوم.

وأكمل: الزمالك قدم مستوى جيد، وفيريرا أدار اللقاء بشكل رائع، والانطلاقة مناسبة وجيدة ولا بد من الاستمرارية، ولا يجب الافراط في الفرحة، لأن الدوري لازال في البداية.