أمير هشام: الأهلي ظهر بشكل عشوائي أمام مودرن.. وأخطاء ريبيرو وراء التعادل

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام، ان الأهلي لم يقدم الأداء المنتظر أمام مودرن سبورت في افتتاح بطولة الدوري المصري، مشيرًا إلى أن خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأحمر أخطأ في اختيار عناصر التشكيل الأساسي، كما أن العشوائية ظهرت على أداء الفريق.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار: هناك علامات استفهام حول عدم الدفع بالمالي أليو ديانج في التشكيل الأساسي، بالإضافة لتأخر الدفع بالجناح المغربي أشرف بن شرقي. وهناك لاعبين شاركوا في المباراة لم يقدموا المستوى المطلوب، ومحمد مجدي أفشة كان بعيد عن رتم المباراة.

وأضاف: كان الافضل وجود تريزيجيه أو زيزو بجوار محمد علي بن رمضان، وكان المفترض أن يُشارك أليو ديانج بعد خروج أحمد رضا، وكان من الأفضل مشاركة جراديشار مبكرًا، المستوى بشكل عام لم يكن جيدًا للأهلي.

وزاد: الأهلي كان من الممكن أن يخسر المباراة اليوم أمام مودرن سبورت، والكرات العرضية كانت تمثل مشكلة كبيرة لخط دفاع الفريق، وريبيرو هو الذي يستحق اللوم الذي ارتكب العديد من الأخطاء في التشكيلة وأيضا في الملعب.

وتابع: تريزيجيه لم يظهر بالشكل المطلوب، ولو استمر ريبيرو على نفس العناصر من التشكيلة قد يكون الموسم الحالي صعب على الفريق وجماهيره، ولا بد من تعديل المسار صحيح.

وأشاد أمير هشام، بفريق مودرن سبورت الذي استعد بشكل جيد تحت قيادة مجدي عبدالعاطي والذي قدم مستوى جيد أمام الأهلي.

وأضاف: لولا تألق زيزو اليوم وصناعة هدفين كانت ستختلف الأمور كثيرًا، وأفشة ليس بديل إمام عاشور لأن الأخير رقم 1 في مكانه..

وأتم: إمام عاشور هو الأفضل في مركزه، وحال وجوده في الملعب من الممكن أن يلعب بجوار محمد علي بن رمضان.