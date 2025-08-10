نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك لم يُعاقب شيكو بانزا.. وفتوح يعود للتدريبات منتصف الأسبوع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام، أن الجهاز الفني لفريق الزمالك لم يُعاقب شيكو بانزا الوافد الجديد في الميركاتو الصيفي، مشيرًا إلى أن واقعة الاعتراض لو تكررت سوف يتم فرض عقوبة ضد اللاعب.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار: البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا الوافد الجديد لنادي الزمالك وصل إلى القاهرة وسينتظم في التدريبات الجماعية لتجهيزه للمباريات القادمة.

وأضاف: أحمد فتوح سوف ينضم لتدريبات الزمالك الجماعية يوم الاثنين أو الثلاثاء القادم، ولكنه سيواجه صعوبة في المشاركة مع تألق محمود بنتايك في الفترة الماضية.