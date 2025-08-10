نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضياء السيد: هدف مودرن الثاني "فضيحة دفاعية".. وريبيرو اختار أسوأ الحلول رغم وفرة النجوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد ضياء السيد نجم الكرة المصرية السابق، أن بداية الأهلي في الموسم الجديد أمام مودرن سبورت كانت سيئة للغاية، في ظل عدم وضوح طريقة لعب تمنح الفريق الأحمر الفوز، والمستويات كلها كانت غير جيدة، والدفاع أيضا سيئ للغاية.

ضياء السيد: هدف مودرن الثاني "فضيحة دفاعية".. وريبيرو اختار أسوأ الحلول رغم وفرة النجوم

وقال عبر برنامج بلس 90 على قناة النهار: كانت هناك أخطاء واضحة من دفاع الأهلي، ومصطفى شوبير كان عليه ارسال الكرة طويلة إلى داخل الملعب، خصوصا أنه كان هناك ضغط كبير من جانب لاعبي مودرن سبورت.

وأضاف: اعتبر أن الهدف الثاني بالنسبة لدفاع الأهلي "فضيحة" أن يستطيع مدافع مودرن تسجيل الهدف في وسط ثلاثة من لاعبي الاهلي، ومن أول مباراة في الدوري سيبدأ تقييم خوسيه ريبيرو بعدما حصل على وقت كبير منذ بطولة كأس العالم للأندية، كما خاض فترة إعداد مع الفريق.

وواصل: ريبيرو اختار أسوأ الحلول مع العدد الكبير من النجوم الذي يمتلكه الأهلي، والأهلي أفضل طريقة يلعب بها 3-4-3، في ظل امتلاكه لاعبين جيدين قادرين على صناعة الفارق، ولكن ريبيرو يقيم امكانيات اللاعبين بشكل خاطئ.

وزاد: معظم الاختيارات اليوم لم تكن جيدة، وبنشرقي صنع الفارق وكان لا بد من وجود أليو ديانج بشكل أساسي في المباراة، والأهلي وفر نجوم كثيرة للمدير الفني لكن التركيبة في الملعب لم تكن جيدة.

وأكمل: الزمالك احترم سيراميكا كليوباترا، ولعب على التحولات الدفاعية وتراجع لوسط ملعبه، واستطاع خطف الانتصار، سيراميكا سنحت له فرصة واحدة لفاخري لاكاي، والشوط الثاني لم يكن لديهم فرص حقيقية.