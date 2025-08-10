نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد بلال: ريبيرو يستحق 4 من 10.. والأهلي افتقد للحلول أمام دفاع مودرن سبورت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد بلال نجم الكرة المصرية السابق، أن الأهلي كان يفتقد للحلول الهجومية أمام مودرن سبورت، كما أنه كان ينتظر رؤية المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو في مواجهات الدوري المصري، عندما يواجه الفريق الأحمر بعض الفرق التي تلعب بشكل دفاعي قوي.

وقال عبر برنامج بلس 90 على قناة النهار: الأهلي لم يصنع فرص كثيرة أمام مودرن، وريبيرو تقييمه اليوم 4 من عشرة، والفريق استقبل اهداف من كرات ثابتة، كما إنه اختار التشكيل بشكل خاطئ.

وأضاف: وجهة نظري، أن ياسين مرعي وياسر إبراهيم لا يجب الدفع بهما سويًا بشكل أساسي، وظهرت مشكلة رهيبة في العديد من الأمور، وهناك لاعبين لا تعود لأداء الواجبات الدفاعية، وبن رمضان وأفشة وأحمد رضا لم يقدموا المردود الدفاعي الجيد خلال اللقاء.

وأكمل: خوسيه ريبيرو أدلى بتصريحات غريبة منها أنه من الجيد أن الأهلي لم يخسر!، مانويل جوزيه كان يوجه تصريحات نارية من خلال المؤتمرات ويقوم بإدانة بعض اللاعبين حال ظهورهم بشكل غير جيد في المباراة.

وتابع: أسلوب لعب الأهلي مختلف بالنسبة لـ زيزو، فهو دائمًا يريد استلام الكرة والدخول للعمق، بينما الأهلي كان دائمًا يعتمد على الجناح الذي يلعب كرأس حربة ثانٍ ويدخل لمنطقة الجزاء من أجل تسجيل أهداف.. والأفضل أن يكون الجناح الأيمن يجيد اللعب بقدمه اليسرى في الأندية الكبيرة.

وأشار إلى أن مواجهة الزمالك وسيراميكا كليوباترا لم تكن ممتعة، لكن الفريق الأبيض نجح في الانتصار، موضحا أن يانيك فيريرا المدير الفني كان يلعب في وسط ملعبه وهي سلاح ذو حدين، لأنه لو استقبل هدفا سيفتح خطوطه من اجل البحث عن التعادل وهو ما قد يكلفه استقبال المزيد من الاهداف.