أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي، عن التعادل أمام مودرن سبورت، في اللقاء الذي جمع الفريقين، ضمن مباريات الجولة الأولي من مسابقة الدوري المصري للمحترفين، والتي أقيمت على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

ريبيرو: كنا الأفضل في الشوط الثاني.. والتعادل أمام مودرن سبورت نتيجة طبيعية

وقال خوسيه ريبيرو في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:« كنا متوقعين أن الخصم سيقوم بما قام به اليوم، قدرنا نخلق بعض الفرص خلال مجريات الشوط الأول، كان في تصويبتين خلال مجريات الشوط الأول، وكان هناك خطورة، كنا في الشوط الثاني أفضل للغاية، ولدينا الرغبة في مواصلة هذا الأمر».

وتابع:« لعيبة النادي الأهلي، كانوا مستعجلين خلال المباراة، حاولنا تسجيل الهدف الثاني، لكننا للاسف استقبلنا الهدف الثاني، حاولنا بعد التعادل تسجيل الهدف الثالث، لكن لم ننجح، كان ممكن نخسر مباراة مودرن سبورت، ونجحنا في الوصول إلى نتيجة أفضل وهي التعادل والخروج بالمباراة، وما حدث شيء طبيعي، وهناك تأثر حدث في مباراة اليوم».

وأضاف:« محتاج أعود من جديد لرؤية الهدفين الذين سكنوا شباك النادي الأهلي، والخطأ مش من المدافعين ولكنه من مهاجمين الفريق، الهدف الثاني من كرة ثابتة، وكان لايوجد رقابة غير جيدة من جانب الدفاع».