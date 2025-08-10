نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشام حنفي: الزمالك فاز أمام سيراميكا بشخصيته وسينافس على الدوري في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أشاد هشام حنفي، نجم الأهلي السابق، بأداء الزمالك في مباراته أمام سيراميكا، مؤكدًا أن الفريق الأبيض حقق الفوز بفضل جماهيريته الكبيرة وشخصيته داخل الملعب، إلى جانب دعمه الإعلامي.

هشام حنفي: الزمالك فاز أمام سيراميكا بشخصيته وسينافس على الدوري

وأشار حنفي خلال حواره مع الإعلامي خالد الغندور في برنامج “ستاد المحور”، إلى أن عمرو السولية، لاعب سيراميكا، قدم مباراة قوية، إلا أن خروجه من الملعب كان نقطة تحول لصالح الزمالك.

وعن الصفقات الجديدة، أوضح أن الوقت ما زال مبكرًا للحكم على مستوى الفلسطيني آدم كايد والأنجولي شيكو بانزا، بينما اعتبر هدف محمد شحاتة في شباك سيراميكا أحد أفضل أهداف الدوري حتى الآن.

وأكد حنفي أن الزمالك سينافس بقوة على لقب الدوري هذا الموسم، باعتباره كيانًا كبيرًا قادرًا على مجاراة الأهلي، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن بداية بيراميدز بالتعادل أمام وادي دجلة في الجولة الأولى تطرح العديد من علامات الاستفهام.