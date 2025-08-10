نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد عبد الحليم: تعادل الأهلي أمام مودرن سبورت أمر طبيعي ويحدث في كرة القدم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث احمد عبد الحليم لاعب فريق الزمالك السابق، عن مواجهات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

أحمد عبد الحليم: تعادل الأهلي أمام مودرن سبورت أمر طبيعي ويحدث في كرة القدم

وقال أحمد عبد الحليم في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور: "تعادل الأهلي أمام مودرن سبورت أمر طبيعي ويحدث في كرة القدم، جماهير الأهلي تشعر أن الفريق سيفوز من أول دقيقة في مباراة وهذا غير طبيعي".

وأضاف: "من الممكن أن يكون غياب ديانج عن التشكيل بسبب عدم تجديد تعاقده مع الأهلي حتى الآن".

واختتم حديثه قائلًا: "لاعبي الأهلي يشعرون أنهم فائزون قبل المواجهة قبل مباراة مودرن سبورت وهذا سبب التعادل".