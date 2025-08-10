نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتوح: الانطلاقة جيدة أمام سيراميكا..وجون إدوارد الصفقة الأهم للزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الفنان فتوح أحمد، أن انطلاقة فريق الزمالك في الدوري جيدة للغاية بعد الفوز بثنائية على سيراميكا كليوباترا.

وقال فتوح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "أطالب جماهير الزمالك بمواصلة الدعم والمساندة للفريق في الموسم الحالي، وأشكر لجنة التخطيط بقيادة عمرو الجنايني وميدو وحازم إمام على الفترة السابقة ودورهم المميز مع القلعة البيضاء".

وأضاف: "أتمنى أن يكون هناك تنافسية في بطولة الدوري المصري خلال الموسم الحالي مثلما يحدث في الدوريات الأوروبية، وأشكر مجلس إدارة الزمالك على تعيين جون إدوارد مديرا رياضيا وهو الصفقة الأهم هذا الموسم".