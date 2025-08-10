نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العجوز: التعادل مع بتروجيت مجرد بداية وطرد عمار غير مستحق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرى أحمد العجوز رئيس جهاز الكرة بالنادي الإسماعيلي أن التعادل مع بتروجيت مجرد بداية، مشيرا إلى أن اللاعبين قدموا أداء قتالي طوال التسعين دقيقة.

العجوز: التعادل مع بتروجيت مجرد بداية وطرد عمار غير مستحق

وتعادل الإسماعيلي مع الفريق البترولي سلبيا في افتتاحية مشوار الفريق بالمسابقة المحلية.

وأضاف في تصريحاته:" لدينا الثقة في أسرة التحكيم المصرية لكن نتمنى تطبيق العدالة على الجميع خلال المرحلة المقبلة ".

وواصل:"طرد محمد عمار غير مستحق ولا أعلم سبب استدعاء الفار لحكم المباراة في لعبة مثل هذه".

وأتم تصريحاته:"أغلقنا صفحة بتروجت وسنبدأ العمل على مباراة بيراميدز بداية من الآن".