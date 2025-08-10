نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور يكشف كواليس ما بعد إهدار الجزيري لفرصة هدف الزمالك أمام سيراميكا في المقال التالي

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم فريق الزمالك، يمر بحالة نفسية صعبة عقب إهداره فرصة محققة للتسجيل في مباراة فريقه الأخيرة أمام سيراميكا، والتي انتهت بفوز الأبيض.

وأوضح مصدر مقرب من اللاعب التونسي، في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور، مع الإعلامي خالد الغندور، أن الجزيري شعر بقدر كبير من المسؤولية تجاه زملائه والجهاز الفني بعد ضياع هذه الفرصة، حيث بادر بتقديم اعتذار لهم داخل غرفة الملابس، مؤكدًا أن الكرة لم يكن يجب أن تضيع.

وأضاف أن الجهاز الفني للفريق، بقيادة يانيك فيريرا، تقبل اعتذار اللاعب ودعمه نفسيًا، مشددين على ثقتهم الكبيرة في قدراته الهجومية وخبراته في المباريات المقبلة.

وأكد الجزيري لزملائه عزمه على تعويض ما حدث وتقديم مستوى أفضل خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أنه سيبذل أقصى ما لديه للمساهمة في تحقيق أهداف الفريق والمنافسة على البطولات.

