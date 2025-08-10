الرياضة

فتوح: أعشق الزمالك لأنه قاهر الإنجليز..والصفقات الجديدة مميزة

0 نشر
0 تبليغ

فتوح: أعشق الزمالك لأنه قاهر الإنجليز..والصفقات الجديدة مميزة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتوح: أعشق الزمالك لأنه قاهر الإنجليز..والصفقات الجديدة مميزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

أكد الفنان فتوح أحمد، عشقه لنادي الزمالك منذ الصغر بسبب فوزه على الأندية الإنجليزية وأبرزها الفوز على وست هام يونايتد الإنجليزي.

فتوح: أعشق الزمالك لأنه قاهر الإنجليز..والصفقات الجديدة مميزة

وقال فتوح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "عائلتي بها زملكاوية وأهلاوية ولكنني أعشق الزمالك منذ الطفولة لأنه كان قاهر الأندية الأوربية وخاصة الإنجليزية".

وأضاف: "الصفقات الجديدة عندما تصل لمرحلة الانسجام ستجعلنا في وضع أخر لأنها مميزة وسيظهر الفرق بشكل أخر، وجماهير الزمالك هي الأعظم في العالم".
 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا