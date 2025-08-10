نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العدل: البداية رائعة بالفوز على سيراميكا..وجماهير الزمالك تحرك "الصخر" في المقال التالي

أكد مدحت العدل، عضو لجنة التنمية والاستثمار بنادي الزمالك، أن البداية كانت رائعة بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بثنائية.

وقال العدل في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المذاع على قناة نادي الزمالك: "البداية تؤكد على مجهود جون إدوارد ومجلس الإدارة خلال الفترة الماضية، وهناك روح جميلة بين اللاعبين وأتمنى الاستمرارية خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "أشكر جماهير الزمالك على مساندة اللاعبين في كل وقت وكل مكان بعد سفرهم أمس وتواجدهم بجانب اللاعبين في مشهد أكثر من رائع فهم يحركون الصخر".

وأوضح: "تغييرات فيريرا في مباراة الزمالك وسيراميكا كانت موفقة والصفقات ظهرت بشكل جيد، وطالما هناك عدالة ونظام سيكون النجاح حليفا للقلعة البيضاء".

