الإسماعيلي يفتتح مشواره في الدوري بتعادل سلبي أمام بتروجيت

أسدل الستار على مواجهة الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز بين الإسماعيلي وضيفه بتروجيت بالتعادل السلبي، في مباراة مثيرة أقيمت على ملعب الإسماعيلية.

ورغم النقص العددي في صفوف الدراويش بعد طرد المدافع محمد عمار، إلا أن أصحاب الأرض نجحوا في الصمود أمام محاولات بتروجيت الذي كان الأقرب لخطف النقاط الثلاث، لكنه فشل في استغلال الفرص التي سنحت له.

وشهد اللقاء تألق المدافع محمد نصر لاعب الإسماعيلي، الذي قدم واحدة من أفضل مبارياته منذ انضمامه للفريق، ليحصد عن جدارة لقب رجل المباراة.

ويأمل الإسماعيلي في تصحيح المسار سريعًا قبل مواجهته المقبلة، وسط مطالب جماهيره بتحقيق الفوز وحصد نقاط مبكرة تمنحه دفعة معنوية في مشوار بطولة الدوري العام.

