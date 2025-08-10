نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يسقط أمام مودرن سبورت.. مباراة الرأسيات تنتهي بصداع في رأس حامل اللقب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة مودرن سبورت أمام نظيره الأهلي وذلك ضمن منافسات الجولة الاولى من بطولة الدوري المصري الممتاز. الأهلي يسقط أمام مودرن سبورت بتعادل مفاجئ وتعادل الفريقين إيجابيا بهدفين لمثلهم في مباراة مثيرة وقوية. أحمد رضا سجل هدف اللقاء الأول في 52 ليفتتح أولى اهداف الموسم للمارد الأحمر. وعادل حسام حسن النتيحة في الدقيقة 58 لمودرن سبورت لتعود المباراة للبداية. علي الفيل سجل هدف التقدم لمودرن في الدقيقة 72 ليعادل ياسين مرعيّ النتيجة للمارد الأحمر في الدقيقة 79 وحاول الفريقين تسجيل هدف النقاط الثلاث لكن التعادل انهى المباراة. تشكيل الأهلي أمام مودرن سبورت جاء كالتالي:- حراسة المرمى: مصطفى شوبير الدفاع: محمد هاني - ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد شكري الوسط: أحمد رضا - محمد علي بن رمضان - محمد مجدي أفشة الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - محمود حسن "تريزيجيه" - محمد شريف.