نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مودرن سبورت يعادل النتيجة في شباك الأهلي عن طريق حسام حسن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجري الان أحداث الشوط الثاني من مباراة مودرن سبورت أمام نظيره الأعلي وذلك ضمن منافسات الجولة الاولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

مودرن سبورت يعادل النتيجة في شباك الأهلي عن طريق حسام حسن

وعادل النتيجة اللاعب حسام حسن في الدقيقة 58 من عمر اللقاء لتعود المباراة لنقطة البداية

وكان أحمد رضا قد افتتح أولى هدف اللقاء في 52 ليفتتح أولى اهداف الموسم للمارد الأحمر.

وحل التعادل السلبي في الشوط الأول بعد أداء متكافئ من الفريقين في اللقاء وفرص على استحياء.

ويأمل الأهلي في تحقيق الفوز الأول من أجل انطلاقة مثالية بالعلامة الكاملة، وسط منافسة قوية مرتقبة بمشاركة 21 فريق.

تشكيل الأهلي أمام مودرن سبورت جاء كالتالي:-

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني - ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد شكري

الوسط: أحمد رضا - محمد علي بن رمضان - محمد مجدي أفشة

الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - محمود حسن "تريزيجيه" - محمد شريف.