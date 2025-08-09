نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احمد رضا يسجل الهدف الأول للنادي الأهلي في شباك مودرن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجري الان أحداث الشوط الثاني من مباراة مودرن سبورت أمام نظيره الأعلي وذلك ضمن منافسات الجولة الاولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

احمد رضا يسجل الهدف الأول للنادي الأهلي في شباك مودرن

وسجل أحمد رضا هدف اللقاء في 52 ليفتتح أولى اهداف الموسم للمارد الأحمر.

وحل التعادل السلبي في الشوط الأول بعد أداء متكافئ من الفريقين في اللقاء وفرص على استحياء.

ويأمل الأهلي في تحقيق الفوز الأول من أجل انطلاقة مثالية بالعلامة الكاملة، وسط منافسة قوية مرتقبة بمشاركة 21 فريق.



تشكيل الأهلي أمام مودرن سبورت جاء كالتالي:-

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني - ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد شكري

الوسط: أحمد رضا - محمد علي بن رمضان - محمد مجدي أفشة

الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - محمود حسن "تريزيجيه" - محمد شريف.

