التعادل السلبي ينهي الشوط الأول من مباراة الأهلي ومودرن سبورت

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة مودرن سبورت أمام نظيره الأعلي وذلك ضمن منافسات الجولة الاولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحل التعادل السلبي في الشوط الأول بعد أداء متكافئ من الفريقين في اللقاء وفرص على استحياء.

ويأمل الأهلي في تحقيق الفوز الأول من أجل انطلاقة مثالية بالعلامة الكاملة، وسط منافسة قوية مرتقبة بمشاركة 21 فريق.

تشكيل الأهلي أمام مودرن سبورت جاء كالتالي:-

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني - ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد شكري

الوسط: أحمد رضا - محمد علي بن رمضان - محمد مجدي أفشة

الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - محمود حسن "تريزيجيه" - محمد شريف.