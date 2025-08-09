وست هام يتعاقد مع هيرمانسن
أعلن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، اليوم السبت، تعاقده مع حارس المرمى الدنماركي مادس هيرمانسن لمدة خمس سنوات، قادما من نادي ليستر سيتي.
وقال النادي في بيان رسمي إن هيرمانسن، البالغ من العمر 25 عاما، وقع عقدا يمتد لخمس سنوات مع خيار التمديد لعام إضافي، ليشكل دعمًا قويًا للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم المقبل.
وتألق هيرمانسن مع نادي بروندبي الدنماركي، حيث نال جائزة أفضل حارس عام 2022، كما كان ضمن فريق العام في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، وساهم في تتويج ليستر سيتي بلقب الموسم الماضي 2023/2024، مع تصديه لأكثر من 100 تسديدة. وانضم لأول مرة إلى المنتخب الدنماركي الأول عام 2023.
ويطمح وست هام يونايتد لتحسين موقعه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع عشر برصيد 43 نقطة.
