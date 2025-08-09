نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جهاز منتخب مصر في مباراة الاهلي ومودرن سبورت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن في مباراة الاهلي ومودرن سبورت المقامة باستاد القاهرة ضمن مواجهات الجولة الاولي للدوري.

جهاز منتخب مصر في مباراة الاهلي ومودرن سبورت

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن توزيع مباريات الموسم الحالي لمتابعة اللاعبين استعدادًا لمعسكر شهر سبتمبر والذي يتخلله مباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في الجولة السابعه والثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦.