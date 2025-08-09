نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زد يفوز على المقاولون العرب بثنائية نظيفة في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد فوزا كبيرا ومهما على نظيره فريق المقاولون العرب بهدفين نظيفين في اللقاء القوي الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري نايل.

ملخص مباراة زد والمقاولون العرب

وبدأت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد مع نظيره فريق المقاولون العرب برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان وسجل علي جمال ضربة جزاء في الدقيقة 8 وأهدر أحمد عاطف فرصة هدف محقق لزد في الدقيقة 15 وسجل محمد حامد هدف المقاولون العرب الأول في الدقيقة 45 ولكن تم الغاؤه للتسلل وانتهى الشوط الأول بينهم 1/0.

وبدأ الشوط الثاني من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد مع نظيره فريق المقاولون العرب برتم هادئ نسبيا وحاول الفريقان تسجيل هدف ثاني أو التعادل للمقاولون ولكنهم لم ينجحوا في ذلك وسجل أحمد عاطف الهدف الثاني لزد في الدقيقة 62 صنعه له شادي وانتهت المباراة 2/0.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد المركز الثالث برصيد 3 نقاط بعد فوز بينما يأتي المقاولون العرب في المركز 21 والأخير دون نقاط حيث هزم مرة وحيدة.