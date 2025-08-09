نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة المصري.... اليوم قرعة الأدوار التمهيدية من البطولة الكونفيدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تقام في الواحدة ظهر اليوم السبت بتوقيت القاهرة قرعة الأدوار التمهيدية الأولى من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها الثالثة والعشرين.

وتقام القرعة في العاصمة التنزانية دار السلام وبالتحديد في ستوديوهات شبكة عزام التليفزيونية والتي تعد إحدى كبريات الشبكات التليفزيونية في منطقة شرق إفريقيا.

ويشارك في النسخة الحالية من البطولة 58 فريقًا من بينهم النادي المصري والذي يشارك في البطولة الكونفيدرالية للمرة الثانية على التوالي والسابعة في تاريخه، علمًا بأن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " قرر منح مبلغ 100 ألف دولار لكل فريق من الفرق المشاركة في وذلك كمساهمة منه في تخفيف الأعباء المادية عن تلك الفرق.

هذا وقد أعفت لجنة المسابقات بالكاف ستة فرق من المشاركة في الدور التمهيدي الأول للبطولة الذي ستقام مبارياته خلال الفترة من 19: 28 سبتمبر المقبل وهي المصري والزمالك من مصر والوداد المغربي واتحاد العاصمة وشباب بلوزداد الجزائريين بالإضافة إلى ستيلينبوش الجنوب أفريقي، حيث ستشارك تلك الفرق إعتبارًا من الدور التمهيدي الثاني الذي ستقام مبارياته خلال الفترة من 17: 26 أكتوبر المقبل، فيما سيقام دور المجموعات اعتبارًا من 28 نوفمبر المقبل، بينما تقام الأدوار الاقصائية اعتبارًا من 3 أبريل من العام المقبل 2026.

هذا ومن المقرر أن يلاقي المصري خلال الدور التمهيدي الثاني إحدى الفرق المتأهلة من مجموعة شرق وشمال إفريقيا والتي تضم الفرق التالية: فلامبو - بوروندي، ايه اس بورت - جيبوتي، ولايتا ديتشا - أثيوبيا، نيروبي يونايتد - كينيا، رايون سبورت - رواندا، المريخ بانتيو - جنوب السودان، أهلي مدني، الزمالة - السودان، سينجيدا بلاك ستارز ، عزام اف سي - تنزانيا، ان اي سي - أوغندا، كي ام كي ام، زنزبار، بالإضافة إلى الفريقين المتأهلين من ليبيا واللذين لم يتم تحديدهما بعد.