ع الطاير.. ابتدينا يا زمالك.. هدف برقية شرعية.. اتيكيت التخميسة.. لاعب إيجار قديم.. مونديال صامت.. أعمال جامايكا

أحمد جودة - القاهرة - كل يوم أحداث وتصريحات، إشادات وانتقادات.. وبين هذا وذاك يقف الرأي الحر في منتصف الخط الفاصل بين الأبيض والأسود، يعرض وجهة نظره بحيادية، فتارة يميل للأبيض وتارة أخرى للأسود.. الأهم الحق مع من؟ أهلًا بكم في "ع الطاير" زاوية نقدية للأحداث اليومية، يقدمها مؤمن الجندي رئيس القسم الرياضي، في سطور موجزة.

ابتدينا يا زمالك

الزمالك مع مدربه يانيك فيريرا ومديره الرياضي جون إدوارد داخلين الدوري بوش جديد وروح مختلفة.. أداء منظم، شكل حلو، ونتيجة مفرحة للجماهير.. "وده يخليني أفتكر أغنية عمرو دياب ابتدينا يا ترى البداية دي هتكمل لآخر المشوار ولا هنرجع نسمع تاني كان وكان؟"

هدف برقية شرعية

اللاعب الكبير نعرفه من قراره داخل الملعب، وما فعله محمد شحاتة لاعب الزمالك في افتتاحية الدوري أمام سيراميكا بتسديد الكرة من منتصف الملعب لداخل المرمى مباشرة يؤكد أنه لاعب كبير جدًا وربما يدون كأجمل هدف في البطولة "الزمالك لازم يرقيه الرقية الشرعية ويحصنه وأنتم فاهمين"

حرير السويس

في أول 3 مباريات بالدوري المصري، أرضية السويس وهيئة قناة السويس حرير ويا رب تستمر طوال الموسم.. أما أرضية استاد السلام “بتفكرني بأرضية استاد المزاريطه”.

اتيكيت التخميسة

التُقطت صورة لحسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بصحبة طارق سليمان، المدرب العام، وهما "بيخمسوا" في كوب شاي خلال حضور مباراة الزمالك وسيراميكا بالجولة الأولى من الدوري "المزاج قاتل بس الاتيكيت يمنع.. فينك يا أمينة شلباية"

إيجار قديم

ما فعله الأهلي مع المغربي رضا سليم، بانتقاله على سبيل الإعارة لفريق الجيش الملكي مع تحمل ما يقرب من 700 ألف دولار، قرار غريب لكن ربما يرى الأهلي ما لا نراه في "إيجار رضا إيجار قديم"

تكريم ميمي وبونجا

أحب الوفاء في كل مكان وزمان.. والحقيقة في مصر بطبعنا عاطفيين، لذا ما رأيته في افتتاحية الدوري المصري من تكريم للراحلين المدرب المخضرم ميمي عبد الرازق والحارس الخلوق محمد أبو النجا "بونجا" أسعدني، لكن المهم الاستمرارية "هنا لازم اقول شكرًا ماجد سامي"

كأس العالم في مصر “صامت”

بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا انطلقت فعالياتها في الفترة 6–17 أغسطس.. حدث دولي مصر تستضيف فيه البطولة لكن دون صدى! “مين حط كأس العالم في مصر على وضع الطيران!”

أعمال جامايكا

"مفيش حارس بيحب التاني.. أنا اتعملي أعمال من حارس زميلي قبل كده".. رمزي صالح يتحدث عن المنافسة بين الحراس، لكن يا رمزي اختلف بالتأكيد في ناس تؤمن بالله وتفرق بين الحلال والحرام لذا بالتأكيد في حارس بيحب التاني! أما الأعمال الخالة نوسة "شكلك تقصد حد معين بيقولوا عليه جامايكا".

ع الهامش: "الجمهور جمهور في النهاية، هكذا نقول دائمًا.. لكن موضوع السباب والخوض في الأعراض داخل ملاعب كرة القدم أرفضه.. اتقوا الله".

