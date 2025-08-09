نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب تشيلسي ينتقل إلى بيرنلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن بيرنلي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الجمعة، أنه ضم أرماندو بروخا من تشيلسي بعقد لمدة خمسة أعوام، دون الكشف قيمة الصفقة.

ويتمتع بروخا (23 عامًا) بخبرة كبيرة في الدوري الممتاز، وقضى فترات إعارة لفرق ساوثهامبتون وفولهام وإيفرتون.

وقال الدولي الألباني بروخا في تصريحات نشرها بيرنلي عبر موقعه على الإنترنت: «سعيد للغاية حقًا بوجودي هنا بوصفي لاعبًا في بيرنلي».

وأضاف: «هو توقيت جيد حقًا للانضمام إلى هذا النادي قبل بداية الموسم الجديد للدوري الممتاز. لا أطيق انتظار البداية!».

ووقع بروخا أول عقد في مسيرته الاحترافية مع تشيلسي عام 2020، ولعب لفيتيسه الهولندي لفترة على سبيل الإعارة، سجل خلالها عشرة أهداف في الدوري خلال 30 مباراة، وبعدها أعير إلى ساوثهامبتون، ولعب معه 32 مباراة بالدوري الممتاز سجل خلالها ستة أهداف، وكان أول لاعب من ألبانيا يسجل في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد عودته لتشيلسي، لعب بروخا لفولهام بعقد إعارة في النصف الثاني من موسم 2023 - 2024، ثم لعب لإيفرتون خلال الموسم الماضي.