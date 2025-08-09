نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر السعودي يقترب من ضم نجم بايرن ميونخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اقترب نادي النصر السعودي من التعاقد مع الفرنسي كينغسلي كومان، نحم بايرن ميونخ الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة قد تشكل إضافة قوية لخط هجوم “العالمي”.

وكشفت مصادر مطلعة أن إدارة بايرن ميونخ أبدت مرونة في مناقشة رحيل اللاعب نحو الدوري السعودي، خاصة بعد تعاقد النادي البافاري مع الكولومبي لويس دياز من ليفربول لتعزيز مركز الجناح.

وبحسب المعلومات، وصلت المفاوضات بين النصر وكومان إلى مراحل متقدمة، فيما يطلب بايرن ميونخ 35 مليون يورو للاستغناء عن خدمات الدولي الفرنسي.

وكان كومان، البالغ من العمر 28 عامًا، ضمن اهتمامات نيوكاسل يونايتد في وقت سابق، غير أن النادي الإنجليزي تحول في الفترة الأخيرة إلى البحث عن بديل للمهاجم السويدي ألكسندر إيزاك، المطلوب في ليفربول.