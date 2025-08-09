نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر سيتي ضد باليرمو وديا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره باليرمو الإيطالي وديا وذلك استعدادا للموسم الجديد.

وتقام المباراة على ملعب "رينزو باربيرا" والتي تأتي في ختام الاستعدادات للموسم الجديد، الذي بات على مقربة من الإنطلاق خلال الشهر الحالي.

وخاض مانشستر سيتي مباراة وحيدة الموسم الحالي أمام بريستون والذي تفوق فيها بهدف دون رد.

موعد مباراة مانشستر سيتي والقنوات التلفزيونية النافلة

تنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

ولم تعلن أي قناة رسمية نقل المباراة الودية حيث ستذاع على تطبيق CITY+ والموقع الرسمي للنادي.