نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة طلائع الجيش ضد سموحة في دوري نايل والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي سموحة لمواجهة طلائع الجيش وذلك ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الناديين بدوافع قوية من أجل تحقيق أولى النقاط في منافسة الدوري والتي تشهد مشاركة 21 نادي بعد إلغاء الهبوط.

موعد مباراة طلائع الجيش أمام سموحة والقنوات الناقلة

وتنطلق صافرة بداية المبارة في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية على ستاد الجيش في برج العرب.

وتنقل أحداث المباراة عبر محموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.

ويقود المباراة طاقم تحكيمي مكون من محمد الغازي ويوسف البساطي مساعد أول، محمد مصطفى اسماعيل مساعد ثان، ويتواجد أحمد حمدي حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد محمود الدسوقي ويعاونه محمد محمود لطفي.