نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة زد ضد المقاولون العرب في دوري نايل والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي زد لمواجهة نظيره المقاولون العرب وذلك ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل زد المباراة الأولى بامال جديدة مع المدرب محمد شوقي أمام طموح المقاولون العرب العائد للدوري بدوافع قوية.

موعد مباراة المقاولون العرب وزد والقنوات الناقلة

وتنطلق صافرة بداية المبارة في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية على عثمان أحمد عثمان في الجبل الأخضر.

وتنقل أحداث المباراة عبر محموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.

ويقود المباراة طاقم تحكيم مكون من محمود ناصف ويعاونه خالد السيد عمرو جمعة مساعدين ويتواجد أحمد جمال حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد عمرو الشناوي ومحمود أبو الرجال.