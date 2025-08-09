نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشافي يعلق على أزمة شتيجن مع إدارة برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعم تشافي هيرنانديز، قائد ومدرب برشلونة السابق، الحارس مارك أندريه تير شتيغن ضد إدارة النادي برئاسة جوان لابورتا، وذلك بعدما قررت الأخيرة سحب شارة القيادة من الألماني واتخاذ إجراءات تأديبية بحقه.

ونشر تير شتيغن، الذي خضع لعملية جراحية في الظهر، بيانًا يوم الجمعة للرد على كافة الأقاويل التي طالته في الأيام الماضية، وكذلك قرار سحب شارة قيادة الفريق منه ومنحها إلى الأورغوياني رونالد أراوخو قائلًا بأن النادي كان على علم بكافة الخطوات التي اتخذها.

ورد تشافي هيرنانديز المدرب السابق لبرشلونة على منشور تير شتيغن على "إنستغرام" قائلًا: دائمًا مثالي.

وتزامل اللاعبان لمدة موسم واحد قبل عقد كامل، وفي 2021 عاد تشافي ليدرب زميله السابق واستمر حتى صيف 2023 عندما قررت إدارة برشلونة إقالته من منصبه وتعيين هانزي فليك.

