نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 4 مواجهات قوية في استكمال الجولة الأولى من الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتواصل اليوم، السبت، منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025–2026 بإقامة 4 مباريات قوية، حيث يلتقي سموحة مع طلائع الجيش، ويواجه المقاولون العرب فريق زد إف سي، بينما يستضيف الإسماعيلي نظيره بتروجت، ويصطدم الأهلي بمودرن سبورت.

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة في بيان رسمي تعديل مواعيد المباريات لتقام في السادسة والتاسعة مساءً بدلًا من الخامسة والثامنة، استجابة لطلب الأندية وحرصًا على صحة اللاعبين والجماهير في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال أغسطس.



يضم الدوري الممتاز هذا الموسم 21 فريقًا: الأهلي، الزمالك، بيراميدز، الإسماعيلي، المصري، الاتحاد، سيراميكا، الجونة، البنك الأهلي، مودرن سبورت، إنبي، طلائع الجيش، زد، فاركو، سموحة، غزل المحلة، حرس الحدود، بتروجت، المقاولون العرب، وادي دجلة، وكهرباء الإسماعيلية.



وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري في الموسم الماضي بفارق نقطتين عن بيراميدز، بعد صراع مثير بين الفريقين حتى الجولة الأخيرة.

مباريات الجولة الأولى:

السبت – 9 أغسطس

سموحة × طلائع الجيش – 6 مساءً

المقاولون العرب × زد – 6 مساءً

الإسماعيلي × بتروجت – 9 مساءً

مودرن سبورت × الأهلي – 9 مساءً



الأحد – 10 أغسطس

كهرباء الإسماعيلية × الجونة – 6 مساءً

فاركو × إنبي – 9 مساءً

البنك الأهلي × غزل المحلة – 9 مساءً



القنوات الناقلة

تنقل قناة "أون سبورت" مباريات الدوري المصري مباشرة، مع استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية.

