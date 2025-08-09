نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عصام مرعي: البداية كانت مهمة والفوز على سيراميكا له مكاسب فنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد عصام مرعي، نجم الزمالك السابق، أن البداية كانت مهمة والفوز على سيراميكا كليوباتر له مكاسب فنية عديدة.

وقال مرعي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" لقناة نادي الزمالك مع كابتن محمد أبوالعلا: "التغييرات كانت مهمة ومنحت الفريق الاستحواذ بشكل أكثر، والصفقات الجديدة ظهرا بشكل مميز أمام سيراميكا".

وأضاف: " الفريق يحتاج إلى الإنسجام خلال المرحلة المقبلة، وأدم كايد لمسته مميزة وسيضيف للفريق الكثير خلال الفترة المقبلة".