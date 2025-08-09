نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حازم إمام: هذا سر فوز الزمالك أمام سيراميكا..وشيكو بانزا "صفقة ممتازة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد حازم إمام، عضو لجنة التخطيط السابق بنادي الزمالك، أن تغييرات البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض كانت جيدة وساهمت في الفوز على سيراميكا كليوباترا.

وقال إمام في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" لقناة نادي الزمالك مع كابتن محمد أبوالعلا: " الفوز على سيراميكا سيمنح الزمالك دفعة معنوية كبيرة والأهداف كانت جميلة وخاصة هدف محمد شحاتة كان أكثر من رائع، والزمالك أصبح له حلول على دكة البدلاء".

وأضاف: " شيكو بانزا يمتلك السرعة والقوة ويحتاج إلى مساحات وهو صفقة ممتازة، وسيف الجزيري يحتاج لبذل مجهود للعودة إلى مستواه، التنظيم الدفاعي أهم ما يميز فيريرا بعد الفوز على سيراميكا".