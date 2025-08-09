نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجنايني: الصفقات الجديدة مميزة..والفوز "غالي" على سيراميكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد عمرو الجنايني، عضو لجنة التخطيط السابق بنادي الزمالك، أن الفريق الأبيض قدم أداء مثالي اليوم أمام سيراميكا كليوباترا.

وقال الجنايني في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" لقناة نادي الزمالك مع كابتن محمد أبوالعلا: "الصفقات الجديدة ظهرت بشكل جيد أمام سيراميكا، والفريق سيظهر بشكل مميز بعد مرحلة الإنسجام خلال الفترة المقبلة"

وأضاف: " أشكر مجلس إدارة الزمالك على إنشاء قطاع منفصل لكرة القدم ولا يوجد نادي في مصر قام بهذا الأمر".