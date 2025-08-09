نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكوكي: فوز مهم أمام الاتحاد وشخصية المصري كانت كلمة السر في حصد النقاط الثلاث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب نبيل الكوكي المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي عن سعادته البالغة بالفوز وحصد النقاط الثلاث في تصريحات خاصة عقب انتهاء المباراة، مؤكدا أن المواجهة أمام الاتحاد السكندري لم تكن سهلة، خاصة وأن الأخير يعد فريقا قويا وعنيدا داخل الملعب.

وأوضح الكوكي أن مباريات بداية الموسم غالبا ما تشهد توترات عديدة، مشيرا إلى أن الفريق ما زال في مرحلة البداية، وأن المستوى الفني سيشهد تحسنا تدريجيا مع مرور الوقت وزيادة الانسجام بين اللاعبين.

وأضاف المدير الفني للمصري أن الهدف المبكر الذي سجله الاتحاد في بداية الشوط الثاني أربك الحسابات قليلا، إلا أن قوة شخصية لاعبي فريقه أسهمت في تجاوز صدمة الهدف سريعا والسيطرة على مجريات اللقاء، حيث تم تنويع طرق اللعب ما بين الاستحواذ والتحولات السريعة، مما ساعد على خلق العديد من الفرص الخطيرة على مدار الشوطين.

وأكد الكوكي أن الاتحاد لم يشكل أي خطورة تذكر على مرمى فريقه باستثناء بعض المحاولات من الكرات الثابتة، مشيدا بروح لاعبيه والتزامهم التكتيكي، ومؤكدا أن الفريق يسير على الطريق الصحيح نحو تقديم موسم قوي يرضي طموحات جماهيره.