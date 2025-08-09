نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح يتصدر قائمة المرشحين للكرة الذهبية رغم تراجع حظوظه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جاء الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول والمنتخب الوطني، على رأس قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، بعد موسم استثنائي على الصعيد الفردي.

صلاح، البالغ من العمر 33 عامًا، ينافس هذا العام مجموعة من أبرز نجوم الكرة العالمية، من بينهم الموهبة الإسبانية لامين يامال نجم برشلونة، والجناح الفرنسي الشاب بنفس الاسم، في سباق يتوقع أن يكون مثيرًا وحاسمًا.



قدم محمد صلاح موسمًا قويًا مع ليفربول، حيث سجل 29 هدفًا وصنع 18 آخرين في مختلف البطولات، مسهمًا بشكل مباشر في تتويج فريقه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.



ورغم تألقه اللافت، إلا أن فرص صلاح في الفوز بالجائزة هذا العام تأثرت بخروج ليفربول من دوري أبطال أوروبا عند دور الـ16، والاكتفاء بلقب وحيد في الموسم، وهو ما قد يصب في مصلحة منافسيه.

