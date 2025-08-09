نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصاعد أزمة تير شتيجن مع برشلونة.. الحارس يرفض زيارات الأطباء والنادي مهدد بفقدان 7 لاعبين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد أروقة نادي برشلونة الإسباني توترًا متزايدًا في أزمة حارسه الألماني مارك أندريه تير شتيجن، بعد أن كشفت صحيفة «سبورت» عن رفض الحارس السماح لأي من أطباء النادي بزيارة منزله لمتابعة إصابته، مكتفيًا بتنفيذ برنامج التعافي داخل مرافق المدينة الرياضية مع التزامه بالمواعيد المحددة.

وأوضحت الصحيفة أن الاجتماع المرتقب بين تير شتيجن ووكيل أعماله والإدارة الرياضية للبارسا، بهدف إيجاد حل لأزمة قيده في سجلات الاتحاد الإسباني، لم يُعقد حتى الآن، مما يزيد من تعقيد الموقف.

خلال الساعات الأخيرة، بات برشلونة مهددًا بفقدان ما لا يقل عن 7 لاعبين في انطلاقة موسم 2025–2026، نتيجة الأزمة المرتبطة بتير شتيجن، خاصة أن النادي كان يخطط للاستغناء عن الحارس هذا الصيف قبل تعرضه لإصابة ستبعده عدة أشهر.

ووفقًا لصحيفة «ماركا»، فإن تير شتيجن يقف عقبة أمام إجراءات يسعى برشلونة لتنفيذها لإقناع رابطة الدوري الإسباني بالسماح بتسجيل لاعبيه الجدد، من خلال استبعاده مؤقتًا من ميزانية الأجور بسبب غيابه الطويل.

القائمة المهددة تشمل الحارسين خوان جارسيا وفويتشيك تشيزني، إضافة إلى ماركوس راشفورد، مارك بيرنال، جيرارد مارتن، أوريول روميو، وهيكتور فورت.



من ناحية أخرى، أشارت التقارير إلى اقتراب المدافع إينيجو مارتينيز من الرحيل إلى النصر السعودي، في صفقة قد تساعد برشلونة على تخفيف الأزمة، بعدما ظهر اللاعب في مقطع فيديو أثناء مغادرته المدينة الرياضية في مشهد وداعي أكد اقتراب انتقاله إلى صفوف «العالمي».